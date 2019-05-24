В рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацком городе Братислава встречается с национальной командой США. Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Ильи Воробьева.

В рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацком городе Братислава встречается с национальной командой США. Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Ильи Воробьева.Счет в матче уже на 68-й секунде открыл нападающий Никита Гусев, которому ассистировали Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Удвоил преимущество россиян за четыре минуты до конца периода Сергачев, голевую передачу на свой счет записал Гусев.