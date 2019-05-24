Почти два года дожидающийся суда в мексиканской тюрьме российский блогер Алексей Макеев, которому предъявлено обвинение в умышленном убийстве, пожаловался на условия содержания и нарушение гражданских прав. Свое видеообращение он адресовал главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Почти два года дожидающийся суда в мексиканской тюрьме российский блогер Алексей Макеев, которому предъявлено обвинение в умышленном убийстве, пожаловался на условия содержания и нарушение гражданских прав. Свое видеообращение он адресовал главе МИД РФ Сергею Лаврову.Известный в Мексике как "Русский нацистский повелитель" (Lord Nazi Ruso) посетовал на неоказание медицинской помощи и процессуальные нарушения при расследовании его дела."В тюрьме, где я сейчас содержусь, меня уже год не выпускают из камеры. Администрация и заключенные вымогают, воруют и отбирают у меня деньги, меня избивают, насилуют сексуально, покушаются на мою жизнь. Мне отказывают в выдаче пищи и воды, меня травят ядами. Эти преступления совершаются непосредственно под руководством директора тюрьмы и начальника охраны", — утверждает Макеев.По его словам, администрация тюрьмы запрещает ему общаться по телефону с родственниками и не дает оформить заявления, в которых были бы задокументированы все правонарушения."Прошу, чтобы меня навестил сотрудник российского консульства, представитель, чтобы я мог написать более подробное заявление и представить это заявление в российское консульство", — заявил блогер, впервые "прославившийся" в конце марта 2013 года, после публикации видео с нападением на пенсионерку и ребенка в подмосковной Электростали.После принудительного лечения, в декабре 2015 года, он отправился путешествовать по миру и в конце концов осел в Канкуне, где взялся обличать мексиканцев. От критики он со временем перешел к открытым оскорблениям и угрозам, сопровождая свои записи нацистской символикой. Терпение местных жителей лопнуло 19 мая 2017 года, когда в дом блогера ворвалась толпа разъяренных молодых людей, вооруженных палками и камнями. Отбиваясь, Макеев ударил ножом одного из обидчиков, позже он скончался в больнице, где с многочисленными травмами оказался и сам россиянин — от линчевания его спасла случайность, поскольку полицейские решили не вмешиваться в конфликт.Сразу после выписки россиянина взяли под стражу и поместили в одиночную камеру в тюрьме Четумаля, на юге штата Кинтана-Роо, поскольку городские власти опасались беспорядков и стычек с полицейскими в Канкуне. После многочисленных жалоб на постоянные избиения со стороны других заключенных и сотрудников исправительного учреждения Макеева 21 мая 2018 года перевели в тюрьму Канкуна. Ранее он в категорической форме отказался от помощи посольства и заявил, что ни при каких условиях не хочет возвращаться в Россию.В ближайшие дни истекают два года, отведенные на то, чтобы следователи представили доказательства по делу Макеева. В своем обращении блогер утверждает, что 9 мая на встрече с адвокатами и прокурором ему было сделано предложение: признать себя виновным и получить 4,5 года по решению суда или продолжать настаивать на своей невиновности и с высокой долей вероятности сесть на 25 лет.