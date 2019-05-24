Конец мая – самый разгар шашлыков. В хорошую погоду люди все чаще выезжают с мангалам на природу.

Конец мая – самый разгар шашлыков. В хорошую погоду люди все чаще выезжают с мангалам на природу.В лесах вокруг города Лыткарино развелось много лис. Животные смело идут на контакт с людьми. А по ночам даже выходят в город.Местная жительница рассказала, что недавно они приходили на шашлыки, и одна лиса подошла совсем близко. Она подбирала упавшую еду и куда-то относила. Женщина предположила, что животное берет еду для детенышей."Их сами люди прикормили", – утверждает очевидеца.Это не единственный случай. Другой местный житель поделился аналогичной историей. Они отдыхали компанией, и лиса подошла ближе, чем на 10 метров. Ребята кинули ей два куска мяса, которые она с удовольствием съела, сообщает .