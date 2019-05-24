Центральный защитник голландского Гронингена Юлиан Шабо продолжит карьеру в итальянской Сампдории. Ранее бело-зеленую армию покинул полузащитник Людвиг Рейс, перешедший в Барселону.

Центральный защитник голландского "Гронингена" Юлиан Шабо продолжит карьеру в итальянской "Сампдории". Ранее "бело-зеленую армию" покинул полузащитник Людвиг Рейс, перешедший в "Барселону".Немецкий оборонец, отпраздновавший зимой 21-летие, подписал контракт с "блучеркьяти", рассчитанный до 30 июня 2024 года. Шабо присоединиться к итальянской команде летом, 1 июля.Шабо — воспитанник немецкого "Айнтрахта", также защищал цвета молодежной команды "РБ Лейпцига" и голландской "Спарты", откуда перешел в "Гронинген" летом 2018 года за 1,2 миллиона евро.В минувшем сезоне немец в составе "бело-зеленой армии" принял участие в 29 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.