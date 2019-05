На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, завершилась четвертьфинальная встреча между сборными Канады и Швейцарии. Канадские хоккеисты перевели игру в овертайм за 0,4 секунды до конца третьего периода, где победили соперников со счетом 3:2.

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, завершилась четвертьфинальная встреча между сборными Канады и Швейцарии. Канадские хоккеисты перевели игру в овертайм за 0,4 секунды до конца третьего периода, где победили соперников со счетом 3:2.В составе победителей дублем отметился Марк Стоун. Он стал автором победной шайбы в овертайме на 66-й минуте. Еще одни гол оказался на счету Дэймона Сиверсона, спасшего сборную Канады от поражения на последней секунде третьего периода. У проигравших отличились Свен Андригетто и Нико Хишир.Severson cuts it close, tying the game with 0.4 seconds left for @HC_Men #CANSUI #IIHFWorldsWatch all the highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/GOfxwq9kjB— IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.Ранее на турнире определился еще один полуфиналист. Сборная России обыграла американцев со счетом 4:3.