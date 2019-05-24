В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацком городе Братислава обыграла национальную команду США со счетом 4:3.

В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацком городе Братислава обыграла национальную команду США со счетом 4:3.Первая двадцатиминутка завершилась в пользу россиян – 2:0. Голами отметились Никита Гусев (2-я минута) и Михаил Сергачев (16). Во втором периоде американцы отыграли одну шайбу, на третьей минуте отличился Бреди Шей, которому ассистировали Патрик Кейн и Джонни Годро.В заключительном периоде у россиян голами отметились Кирилл Капризов (42) и Михаил Григоренко (48), а у американцев шайбы забросили Ноа Хэнифин (46) и Алекс Дебринкэт (58).Стоит отметить, что Гусев и Сергачев, помимо голов, записали на свой счет по две результативные передачи, а российский голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.Таким образом, сборная России вышла в полуфинал турнира, где 25 мая также в Братиславе сыграет с худшей командой из вышедших в эту стадию турнира.