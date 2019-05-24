Она хотела оправдаться перед родителями

Она хотела оправдаться перед родителямиРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по сообщению жительницы Владимира о противоправных действиях, совершенных в отношении её 16-летней дочери.Утром 22 мая женщина позвонила в полицию и рассказала, что на её дочь, идущую на уроки, напал неизвестный мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера.В Доброе немедленно выехали правоохранители. Они провели осмотр заявленного места происшествия, опросили местных жителей, просмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Девочке, на лице которой был синяк, эксперты провели медобследование.У следователей и психолога возникли сомнения в правдивости заявления девочки. Со слов несовершеннолетней составили фоторобот, она не смогла описать внешность насильника, но в подробностях рассказала об одежде, росте и даже запахе, исходившего от мужчины.Но позже школьница призналась, что придумала историю с нападением. Родители были на работе на сутках, в это время она проводила время с подружкой, с которой родители запрещали общаться. Синяк на лице она получила от удара знакомой.Сюжет о нападении мужчин на детей «подсмотрела» в соцсетях и решила использовать его для оправдания перед родителями.Рассматривается вопрос об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и административной ответственности за содеянное. Родителям девочки рекомендовали получить профессиональную помощь психолога для выравнивания состояния здоровья дочки.