В республике Марий Эл школьник из поселка Юрино набросился на депутата Екатерину Вахитову, пришедшую поздравить выпускников с последним звонком. Очевидцы сняли нападение подростка на видео.

В республике Марий Эл школьник напал на депутата Екатерину Вахитову, пришедшую поздравить выпускников с последним звонком.Инцидент произошел вчера, 23 мая, в школе поселка Юрино. Рослый юноша с криками накинулся на хрупкую женщину, однако парня удалось быстро оттащить и вывести из помещения. Свое выступление, по словам очевидцев, Екатерина Динаровна заканчивала со слезами.Местные жители утверждают, что подросток, напавший на депутата, и раньше был агрессивным. Официальный представитель депутата Елена Голубева рассказала, что нападавший психически нездоров, и это подтверждается соответствующим диагнозом.