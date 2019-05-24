Призерами конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности стали представители Коврова и Юрьев-Польского района.

Во Владимирской области прошел региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!». Личную позицию по отношению к незаконному обороту наркотиков и здоровому образу жизни высказали десятки участников конкурса. Компетентным жюри, в состав которого вошли представители общественности, сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области, психологи, специалисты по социальной рекламе, были отобраны лучшие работы и определены победители.В городе Коврове сотрудники МО МВД России «Ковровский» вручили диплом и ценный подарок Тимофею Соловьеву, ученику 2 класса общеобразовательной школы № 2, победившему в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни». Его буклет «Живи активно! Живи спортивно! Живи позитивно!» в дальнейшем будет использован в целях профилактики наркопотребления среди подростков и пропаганды здорового образа жизни. Тимофей является членом школьного «Правового клуба «Выбор».Сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району вручил диплом и ценный подарок ученику 8 класса МБОУ «Федоровская ОШ» Ивану Мясникову - автору видеоролика «Мы за ЗОЖ», который победил в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».Сотрудники полиции и члены общественных советов, присутствовашие на награждении, пожелали всем участникам здоровья и выразили благодарность за активную жизненную позицию.