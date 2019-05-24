В центр европейской части России в выходные дни начнет поступать теплый воздух из Средиземноморья. При этом потепление будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами.

В центр европейской части России в выходные дни начнет поступать теплый воздух из Средиземноморья. При этом потепление будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве ожидается переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. В субботу температура поднимется до +19…+21°, а в воскресенье до +22…+24°.На Северо-Западе изменений в характере погоды не произойдёт. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, температура +16…+18°.На Русский Север циклоны принесут облачную и дождливую погоду, на Приполярном Урале со снегом. В Мурманске и Архангельске +13…+15 градусов, в Нарьян-Маре и Сыктывкаре +5…+7 градусов, в Воркуте и Салехарде около 0°, в Вологде +17…+21°.В Черноземье пройдут продолжительные грозовые дожди, местами сильные. В Белгороде, Воронеже и Липецке +23…+25°.В Поволжье небольшие дожди пройдут только в воскресенье. В Саранске и Пензе +15…+18°, в Казани +18…+20°, в Саратове +21…23°.На Юге пройдут сильные ливни с грозой и порывистым ветром. В Краснодаре, Анапе, Майкопе, Ялте и Сочи +23…+26°. В Махачкале +30…+33°, солнечно.На Урале Ђ немного потеплеет. В Перми, Екатеринбурге и Челябинске в субботу +12…+15°, в воскресенье +18…+20°.Через Западную Сибирь пройдет атмосферный фронт. В Омске в субботу +7…+9°, дождь; в воскресенье +13…+15°, солнечно. В Новосибирске в субботу около +20°, солнечно, в воскресенье +11…+13°, дождь.В континентальных районах Дальнего Востока будет солнечно и очень тепло, на побережье Ђ прохладно. В Уссурийске +29…+31°, во Владивостоке около +20 °. В Хабаровске в субботу около +26°, в воскресенье +19…21°.