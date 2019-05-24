Бывший агент британской разведки Сергей Скрипаль позвонил в Ярославль своей племяннице. Звонок состоялся 9 мая. Экс-агент поздравил родных с Днем Победы и заявил, что у него и у его дочери Юлии все нормально.

Бывший агент британской разведки Сергей Скрипаль позвонил в Ярославль своей племяннице. Аудиозапись его сообщения опубликовал "Московский Комсомолец". Звонок состоялся 9 мая.Скрипаль набрал номер племянницы Виктории, но она была вне доступа. Он сказал, что хотел поинтересоваться ее делами и здоровьем мужа Арсения.Экс-агент поздравил родных с Днем Победы и заявил, что у него и у его дочери Юлии "все нормально".По данным издания, это уже не первый звонок Скрипаля. Ранее он говорил с Викторией по поводу избиения и посоветовал привлекать к себе меньше внимания. В том, что звонил именно ее дядя, женщина не сомневается.Эту новость сегодня прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она рассказала, что расследование британских спецслужб фактически зашло в тупик. По словам Захаровой, время идет, а какие- либо доказательства по делу так и не появляются.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери. Этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Лондон бездоказательно обвинил в отравлении Скрипалей Россию. Россия эти обвинения отрицает.