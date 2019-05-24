У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко могут быть особые отношения с новым президентом Владимиром Зеленским. С шокирующим признанием выступил соратник оранжевой принцессы по партии Батькивщина.
У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко могут быть "особые" отношения с новым президентом Владимиром Зеленским. С шокирующим признанием выступил соратник "оранжевой принцессы" по партии "Батькивщина".
Пролил свет на отношения двух политиков адвокат Сергей
Власенко, приближенный к Тимошенко. Он не стал скрывать, что у бывшего
премьер-министра свои виды на нового главу государства.
Еще во время предвыборной кампании эксперты говорили, что
Зеленский и Тимошенко могут вступить в тайный союз. Шоумен станет президентом,
а "оранжевая принцесса" займет премьерское кресло. По словам
Власенко, предстоящие парламентские выборы определят, кто будет
премьер-министром.
Он напомнил, что главу правительства предлагает не
президент, а парламентская коалиция, сформированная после выборов из депутатов
разных фракций. По словам Власенко, неопытность Зеленского в политике была даже
плюсом для стоящих за ним людей. "Неопытного президента должен
сбалансировать опытный премьер-министр", – подчеркнул адвокат, говоря о
Тимошенко.
Эксперты давно заподозрили в тайных
договоренностях. Слухи об этом ходили еще во время предвыборной кампании. При
этом обоих связывают с олигархом Игорем Коломойским. Считается, что именно она
финансировал предвыборную кампанию юмориста.
В Сети между тем уже успели окрестить Зеленского и Тимошенко
"сладкой парочкой". Многие не верят, что от новая конфигурация власти
может улучшить ситуацию в стране к лучшему.
Слухи о возможном дуэте двух политиков пошли с новой силой
после того, как Тимошенко поддержала Зеленского в его споре с Верховной радой.
Речь шла о дате инаугурации нового лидера. Она согласилась, что церемония
должна пройти 19 мая. Однако парламентарии все же выбрали другую дату.
По мнению Тимошенко, чем раньше приступит к
исполнению обязанностей, тем скорее улучшится ситуация в стране. Скорее всего,
оформление официального союза двух политиков стоит ожидать во второй половине
лета после выборов в Верховную раду.