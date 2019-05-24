У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко могут быть особые отношения с новым президентом Владимиром Зеленским. С шокирующим признанием выступил соратник оранжевой принцессы по партии Батькивщина.

У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко могут быть "особые" отношения с новым президентом Владимиром Зеленским. С шокирующим признанием выступил соратник "оранжевой принцессы" по партии "Батькивщина".Пролил свет на отношения двух политиков адвокат СергейВласенко, приближенный к Тимошенко. Он не стал скрывать, что у бывшегопремьер-министра свои виды на нового главу государства.Еще во время предвыборной кампании эксперты говорили, чтоЗеленский и Тимошенко могут вступить в тайный союз. Шоумен станет президентом,а "оранжевая принцесса" займет премьерское кресло. По словамВласенко, предстоящие парламентские выборы определят, кто будетпремьер-министром.Он напомнил, что главу правительства предлагает непрезидент, а парламентская коалиция, сформированная после выборов из депутатовразных фракций. По словам Власенко, неопытность Зеленского в политике была дажеплюсом для стоящих за ним людей. "Неопытного президента долженсбалансировать опытный премьер-министр", – подчеркнул адвокат, говоря оТимошенко.Эксперты давно заподозрили в тайныхдоговоренностях. Слухи об этом ходили еще во время предвыборной кампании. Приэтом обоих связывают с олигархом Игорем Коломойским. Считается, что именно онафинансировал предвыборную кампанию юмориста.В Сети между тем уже успели окрестить Зеленского и Тимошенко"сладкой парочкой". Многие не верят, что от новая конфигурация властиможет улучшить ситуацию в стране к лучшему.Слухи о возможном дуэте двух политиков пошли с новой силойпосле того, как Тимошенко поддержала Зеленского в его споре с Верховной радой.Речь шла о дате инаугурации нового лидера. Она согласилась, что церемониядолжна пройти 19 мая. Однако парламентарии все же выбрали другую дату.По мнению Тимошенко, чем раньше приступит кисполнению обязанностей, тем скорее улучшится ситуация в стране. Скорее всего,оформление официального союза двух политиков стоит ожидать во второй половинелета после выборов в Верховную раду.