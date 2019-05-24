Во время выступления в Лондоне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии и правительства страны. Под конец речи у политика не выдержали нервы и она едва сдержала слезы.

Во время выступления в Лондоне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии и правительства страны. Под конец речи у политика не выдержали нервы и она едва сдержала слезы.Политические игры различных противоборствующих сил привели Великобританию в сложную ситуацию, справиться с которой премьер-министру Терезе Мэй так и не удалось. В итоге политику пришлось объявить о своей .После переговоров с коллегами по Консервативной партии Тереза Мэй вышла к журналистам, где объявила им о своем уходе с должности главы политического объединения. Это значит, что и возглавлять правительство она тоже не будет. Ожидается, что пока не будет выбран новый премьер-министр, она будет временно исполнять его обязанности.Наблюдатели заметили, что во время объявления о своей отставки сильно нервничала. В самом конце выступления у политика буквально сдали нервы, она едва не расплакалась под прицелом камер журналистов и быстро удалилась, передает "".оставляет свою страну без главы правительства в крайне непростой период, когда одна часть общества выступает за выход Британии из Евросоюза, а вторая ратует за сохранение статуса-кво. "На этом фоне и происходили конфликты, которые преследовали Мэй весь период ее нахождения во главе британского правительства. Думаю, после отставки противоречия всё равно сохранятся, независимо от того, кто займет ее место", – цитирует члена комитета Совета Федерации по международным делам, главу Русской общины Крыма Сергея Цекова.Похожей точки зрения придерживается член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. "Новый премьер-министр станет заложником противоречий, и непонятно, когда все это закончится", – уверен депутат. "Ситуация в стране нестабильная, не говоря уже об экономическом кризисе, который так или иначе проявляется. Поэтому у них так часто и меняются премьер-министры. Они не могут решить тех задач, которые стоят перед страной", – подчеркнул Антон Морозов.