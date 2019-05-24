СМС, которое может спасти жизнь: Русфонд срочно собирает средства на лечение 6-летней Сони. У девочки - обширная опухоль в голове. Шанс на выздоровление даст только курс протонной терапии, но необходимую сумму семье самостоятельно собрать не под силу. Как можно помочь?

СМС, которое может спасти жизнь: Русфонд срочно собирает средства на лечение 6-летней Сони. У девочки — обширная опухоль в голове. Шанс на выздоровление даст только курс протонной терапии, но необходимую сумму семье самостоятельно собрать не под силу. Как можно помочь?- Как назвала медведя?- Пушок! Ты что, забыла?Плюшевая игрушка — это так, скорее для камеры. Соня вообще-то уже взрослая. Даже профессию выбрала — будет поваром, как мама.- Надо быть здоровой и крепкой. И еще красивой.- А что за болезнь у тебя, ты знаешь?- Опухоль.Пять лет из своих шести девочка сражается с болезнью. О том, что у дочки рак, узнали только через несколько месяцев после появления первых симптомов. Сонливость, плохой аппетит и сильные головные боли. Врачи подозревали менингит, но МРТ показала: в голове Сони большое новообразование. Девочка начала слепнуть."Страшно было включать телевизор. Она кричала, не могла понять, почему не видит. Кричала все время: "Мама, я не вижу!" — рассказывает мама Сони Лариса Соседкина.Злокачественная опухоль "сидит" на жизненно-важных зонах мозга. Удалить ее полностью нельзя. Десять курсов химиотерапии не помогли."Опасность этой опухоли в том, что она продолжает расти и помимо того, что она уже сдавила, она может сдавливать другие структуры. Рядышком находится ствол головного мозга", — объясняет врач-онколог, радиотерапевт Наталья Мартынова.Единственный выход — протонная терапия. Это когда максимальные дозы радиации подаются в самый центр опухоли, при этом другие органы и ткани не повреждаются.Центр в Петербурге готов принять Соню, но лечение стоит почти два миллиона рублей — неподъемные для семьи деньги.- Мы его не потянем нашей семьей. Просим людей помочь нам.Помочь Соне может каждый. Необходимо отправить СМС со словом РУСФОНД на номер 5542. Сообщение стоит 100 рублей, и их может быть сколько угодно. Важно, если оператор попросит, подтвердить перевод.Сегодня у Вари — выпускной в детском саду. Красивое платье, косички, а главное — хорошее самочувствие. Варя — Сонина ровесница, их истории очень похожи. Тот же страшный диагноз: истощение, кома, облучение. Но в феврале Варе провели протонную терапию, и результат превзошел ожидания врачей."МРТ нам показала, что опухоль по результатам уменьшилась на 20 процентов", — говорит мама Вари Полина Сячинова.Русфонд — и, главное, неравнодушные люди — помогли собрать на лечение Вари два с половиной миллиона рублей.- Мы очень благодарны. Мы не ожидали, что все так быстро и с такими суммами.- Стараюсь не вспоминать. Просто не вспоминаю.- Ну а как ты сейчас себя чувствуешь?- Все окей!Варя осенью пойдет в первый класс, учиться обещает на пятерки и желает Соне тоже скорее поправиться. Шанс на полноценную жизнь у девочки есть. Она так же сможет играть с друзьями и готовиться к школе. Помощь требуется срочно.