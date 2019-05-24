Неадекватно ведший себя пассажир авиакомпании Red Wings, из-за которого вернулся в Москву направлявшийся в Симферополь самолет, скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Неадекватно ведший себя пассажир авиакомпании Red Wings, из-за которого вернулся в Москву направлявшийся в Симферополь самолет, скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.Первоначально сообщалось, что мужчина вскоре после взлета начал раскидывать вещи по салону и оскорблять пилотов, усмирили его другие пассажиры, при этом один из них проломил ему голову. Когда самолет приземлился в Домодедове, буяна передали полицейским, а потом врачам.Как оказалось, мужчина страдает психическим заболеванием, а на борту у него случился панический приступ, следствием которого, предположительно, стала сердечная недостаточность."В автомобиле медицинской службы он умер. Причина смерти устанавливается", — добавил собеседник агентства.