42-летняя телеведущая сделала признание на
своей странице в Instagram. Дана Борисова
не оставила попыток наладить личную жизнь.
42-летняя телеведущая сделала признание на
своей странице в Instagram. Дана Борисова
не оставила попыток наладить личную жизнь.
Знаменитость
призналась поклонникам, что отправляется на свидание с незнакомцем. При этом она,
какой наряд выбрала, чтобы сразить ухажера наповал.
"В кои то
веки собралась на свидание с незнакомцем. Выбор в чем пойти, на этот раз не
стоял. Великолепное платье из дорогого твида. В вещах этой марки я КОРОЛЕВА (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) И Lady всегда,
надевала его на съемку, а, сегодня, надеюсь, получу и предложение руки и
сердца. Буду держать вас в курсе", – сделала важное заявление о переменах
в личной жизни Дана Борисова. Общаясь с пользователями соцсети в комментариях, звезда
также заявила, что ей предстоит знакомство с родителями избранника.
Отметим, что некоторым
фолловерам наряд показался слишком скромным. "Платье как у монахини, верните прежнюю Дану из 90-х", "Не
сказала бы, что это платье украшает вас. В нем разве, что на знакомство со
свекровью", – высказались критические настроенные подписчики.
Напомним, имеет
дочь Полину от бывшего гражданского мужа, бизнесмена Максима Аксенова. После того, как звезда публично призналась в алкогольной и
наркотической зависимости и прошла курс лечения в
реабилитационном центре Таиланда, мужчина забрал наследницу к себе и через суд обязал телеведущую платить
алименты на ребенка. К счастью, в итоге бывшие супруги пришли к
соглашению, и девочка переехала к матери.