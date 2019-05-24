42-летняя телеведущая сделала признание на своей странице в Instagram. Дана Борисова не оставила попыток наладить личную жизнь.

42-летняя телеведущая сделала признание насвоей странице в Instagram. Дана Борисоване оставила попыток наладить личную жизнь.Знаменитостьпризналась поклонникам, что отправляется на свидание с незнакомцем. При этом она,какой наряд выбрала, чтобы сразить ухажера наповал."В кои товеки собралась на свидание с незнакомцем. Выбор в чем пойти, на этот раз нестоял. Великолепное платье из дорогого твида. В вещах этой марки я КОРОЛЕВА (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) И Lady всегда,надевала его на съемку, а, сегодня, надеюсь, получу и предложение руки исердца. Буду держать вас в курсе", – сделала важное заявление о переменахв личной жизни Дана Борисова. Общаясь с пользователями соцсети в комментариях, звездатакже заявила, что ей предстоит знакомство с родителями избранника.Отметим, что некоторымфолловерам наряд показался слишком скромным. "Платье как у монахини, верните прежнюю Дану из 90-х", "Несказала бы, что это платье украшает вас. В нем разве, что на знакомство сосвекровью", – высказались критические настроенные подписчики.Напомним, имеетдочь Полину от бывшего гражданского мужа, бизнесмена Максима Аксенова. После того, как звезда публично призналась в алкогольной инаркотической зависимости и прошла курс лечения вреабилитационном центре Таиланда, мужчина забрал наследницу к себе и через суд обязал телеведущую платитьалименты на ребенка. К счастью, в итоге бывшие супруги пришли ксоглашению, и девочка переехала к матери.