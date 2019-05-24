Ранее судимый 35-летний мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Полицейские ОМВД России по району Крюково задержали подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Сотрудники полиции установили, что в одной из квартир, расположенной на Заводской улице г. Зеленограда, ранее судимый 35-летний мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Крюково по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31