Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили четыре подпольные мастерские по модернизации оружия и производству боеприпасов. Изъято 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также гранаты, патроны, свыше 12,5 килограмма взрывчатых веществ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили четыре подпольные мастерские по модернизации оружия и производству боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий у жителей Республики Крым, Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей выявлены большие запасы боеприпасов, а также специализированное оборудование для их изготовления. Изъято 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них 2 пулемета, 3 автомата, 57 пистолетов и револьверов, 2 пистолета пулемета, 10 карабинов и винтовок.Кроме вышеназванных единиц огнестрельного оружия обнаружено 6 ручных осколочных гранат, около 100 основных частей к оружию, свыше 5,5 тысяч патронов различного калибра, а также более 12,5 килограмма взрывчатых веществ.Деятельность четырех подпольных оружейных мастерских прекращена, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.