Специальный выпуск шоу Голос.Дети состоялся 24 мая на Первом канале. Зрители узнали имя победителя шестого сезона вокального проекта.

Специальный выпуск шоу "Голос.Дети" состоялся 24 мая на Первом канале. Зрители узнали имя победителя шестого сезона вокального проекта.Финал шестого сезона популярного шоу вызвал неоднозначную реакцию у звезд шоу-бизнеса и поклонников. Некоторые зрители посчитали результаты несправедливыми и потребовали перепроверить итоги конкурса.После участившихся жалоб организаторы состязания решили пересмотреть результаты голосования. В ходе проверки они выявили серьезные нарушения. 16 мая Первый канал официально аннулировал итоги шоу "Голос.Дети".Новый финал было решено провести 24 мая в 21:30. Организаторы конкурса до последнего момента скрывали, в каком формате будет проходить шоу. Они пообещали, что зрителей будет ждать много приятных сюрпризов. Так, за несколько дней до начала состязания стало известно, что на сцене появятся выбывшие участники шестого сезона.Все три наставника не смогли поддержать воспитанников в важный день. Представители Светланы Лободы и Пелагии сообщили, что обе певицы сейчас находятся на гастролях, но несмотря на это желают удачи всем молодым исполнителям. Валерий Меладзе оставил детям трогательное видеообращение, в котором призвал их оставаться сильными и получать удовольствие от выступлений, передает "Московский комсомолец".После выступления представителей всех команд на сцену вышел генеральный директор Первого канала. Константин Эрнст заявил, что голосования проводится не будет. Все участники шоу "Голос.Дети" являются победителями. Каждый исполнитель получит по одному миллиону рублей и сможет записать в студии сингл."Никакие призы или премии не сделают наших детей более ценными. Их ценность – в том, что они есть", – обратился к зрителям генеральный директор Первого канала.