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<a href="https://33live.ru/novosti/24-05-2019-stal-izvesten-sostav-sbornoj-rossii-na-chetvertfinalnyj-match-chempionata-mira-s-ssha.html" target="_blank">Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира с США</a> - В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы сыграет с США. Тренерский штаб российской национальной команды во главе с Ильей Воробьевым объявил стартовый состав на матч с американцами.