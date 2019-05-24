В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы сыграет с США. Тренерский штаб российской национальной команды во главе с Ильей Воробьевым объявил стартовый состав на матч с американцами.
В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы сыграет с США. Тренерский штаб российской национальной команды во главе с Ильей Воробьевым объявил стартовый состав на матч с американцами.
Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев
Первое звено: Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин (А) – Евгений Дадонов.
Второе звено: Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов.
Третье звено: Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров.
Четвертое звено: Никита Задоров, Илья Ковальчук (К) – Сергей Андронов – Иван Телегин, Александр Барабанов