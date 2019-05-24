Президент Белоруссии Александр Лукашенко лихорадочно ищет способ снизить зависимость республики от российских энергоносителей. Накануне Батька радостно объявил Казахстан альтернативным источником нефти для Белоруссии. Однако в Нур-Султане, с которым у Минска традиционно очень теплые дружеские отношения, порыва Лукашенко не оценили.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лихорадочно ищет способ снизить зависимость республики от российских энергоносителей. Накануне Батька радостно объявил Казахстан альтернативным источником нефти для Белоруссии. Однако в Нур-Султане, с которым у Минска традиционно очень теплые дружеские отношения, порыва Лукашенко не оценили.
Тамошние нефтяники не слишком заинтересованы в поставках
нефти в Белоруссию. У Казахстана нет больших объемов свободного "черного
золота", цитирует издание "Коммерсант" источник, близкий к
"Казмунайгазу".
Более того, в текущем году в Нур-Султане готовятся к
сокращению объемов добычи нефти, в то же время отмечается повышенный спрос к
казахстанской нефти со стороны соседей – Китая и Узбекистана. По всей
видимости, поставки в эти страны для республики гораздо перспективнее, чем
перегонка "черного золота" в Белоруссию, у которой с Казахстаном нет общей
границы.
Поставить нефть Минску Нур-Султан может, если договорится с
Москвой. А учитывая несговорчивость Лукашенко и его бесконечные споры с
российским руководством, ввязываться в конфликты в Казахстане желанием не
горят.
Впрочем, может предложить хорошую цену за
казахстанскую нефть. В таком случае в Нур-Султане могут подумать над
предложением Минска. Но тогда на белорусский бюджет ляжет дополнительная
нагрузка. А казна соседней республики и без того страдает от сокращения помощи
со стороны России.
Однако белорусский лидер, кажется, готов пойти на многое,
чтобы сократить зависимость от российского топлива. Даже если цена подобной
энергетической "незалежности" сильно кусается. Как говорится, назло
бабушке отморожу уши.
Пример подобной геополитической нерациональности у Лукашенко
под боком. Украинцы на протяжении нескольких лет получают американский уголь,
переплачивая за него в несколько раз больше, чем за "вражеский"
российский антрацит.
Стоит отметить, что альтернативные источники энергоносителей
ищет уже не первый год. До этого Батька грозился заменить российскую
нефть венесуэльской и иранской. Но поставки из этих стран настолько малы, что
без российского "черного золота" братской республике по-прежнему не выжить.