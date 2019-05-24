Президент Белоруссии Александр Лукашенко лихорадочно ищет способ снизить зависимость республики от российских энергоносителей. Накануне Батька радостно объявил Казахстан альтернативным источником нефти для Белоруссии. Однако в Нур-Султане, с которым у Минска традиционно очень теплые дружеские отношения, порыва Лукашенко не оценили.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лихорадочно ищет способ снизить зависимость республики от российских энергоносителей. Накануне Батька радостно объявил Казахстан альтернативным источником нефти для Белоруссии. Однако в Нур-Султане, с которым у Минска традиционно очень теплые дружеские отношения, порыва Лукашенко не оценили.Тамошние нефтяники не слишком заинтересованы в поставкахнефти в Белоруссию. У Казахстана нет больших объемов свободного "черногозолота", цитирует издание "Коммерсант" источник, близкий к"Казмунайгазу".Более того, в текущем году в Нур-Султане готовятся ксокращению объемов добычи нефти, в то же время отмечается повышенный спрос кказахстанской нефти со стороны соседей – Китая и Узбекистана. По всейвидимости, поставки в эти страны для республики гораздо перспективнее, чемперегонка "черного золота" в Белоруссию, у которой с Казахстаном нет общейграницы.Поставить нефть Минску Нур-Султан может, если договорится сМосквой. А учитывая несговорчивость Лукашенко и его бесконечные споры сроссийским руководством, ввязываться в конфликты в Казахстане желанием негорят.Впрочем, может предложить хорошую цену заказахстанскую нефть. В таком случае в Нур-Султане могут подумать надпредложением Минска. Но тогда на белорусский бюджет ляжет дополнительнаянагрузка. А казна соседней республики и без того страдает от сокращения помощисо стороны России.Однако белорусский лидер, кажется, готов пойти на многое,чтобы сократить зависимость от российского топлива. Даже если цена подобнойэнергетической "незалежности" сильно кусается. Как говорится, назлобабушке отморожу уши.Пример подобной геополитической нерациональности у Лукашенкопод боком. Украинцы на протяжении нескольких лет получают американский уголь,переплачивая за него в несколько раз больше, чем за "вражеский"российский антрацит.Стоит отметить, что альтернативные источники энергоносителейищет уже не первый год. До этого Батька грозился заменить российскуюнефть венесуэльской и иранской. Но поставки из этих стран настолько малы, чтобез российского "черного золота" братской республике по-прежнему не выжить.