После съемок в фильме Федора Бондарчука Обитаемый остров на актера-красавца Василия Степанова обрушилась популярность, с которой он не смог справиться. А когда узнал мир кино изнутри, и вовсе загремел в психушку.

После съемок в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров" на актера-красавца Василия Степанова обрушилась популярность, с которой он не смог справиться. А когда узнал мир кино изнутри, и вовсе загремел в психушку.О том, что происходит в жизни актера сегодня, ходит много слухов и мифов. Развеять их мы попросили Кирилла Чибисова, букинг-директора концертного агентства "Ру-Концерт", который помогал Василию Степанову в поиске работы."Когда несколько лет назад мы начали работать с Василием, то видели, какой огромный интерес есть к нему, – говорит Чибисов. – Звонили с рекламными предложениями – приглашали стать лицом аптек. Звонили с предложением сняться в клипе в образе героя-любовника. И везде предлагали неплохие в общем-то деньги – от 5 до 15 тысяч евро за съемочный день. Но с Василием оказалось очень сложно договориться – у него даже не было мобильного телефона, потому что его банально нечем было его оплачивать. Приходилось ездить к нему домой, а жил он с мамой в мягко говоря скромных жилищных условиях"."У Василия есть проблема – он эффектно выглядел в кадре, но совершенно не может говорить, поэтому в том же "Обитаемом острове" его переозвучивал другой актер, – продолжает Чибисов. – Недавно его пригласили сняться в фильме про танки, но с половины картины убрали – режиссер понял, что не сможет справиться с этим артистом"."На мой взгляд, сегодня Василий Степанов сильно разочарован в мире кино, – считает Чибисов. –Он окончил техникум физической культуры и спорта, получив специальность преподавателя, работал барменом, и даже не представлял, какие нравы царят по ту сторону кадра. А оказалось, там многие вещи решаются через постель, так же получаются и роли. Причем если ты гей, у тебя априори больше шансов попасть в проект, переспав с кем-то. Василий так не хотел. Поэтому для него стало шоком, когда его стали приглашать на квартиры к режиссерам, где происходили гей-оргии. Степанов был просто убит этим, потому что мужчины ему в качестве сексуального объекта не интересны. Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к гомосексуальному контакту. После пережитого стресса, думаю, Василия и увезли в психиатрическую клинику, где у него диагностировали шизофрению"."На психическое состояние Степанов оказал влияние и неудачный роман с девушкой, из-за которого он очень переживал, – полагает Чибисов. – У него случилась глубочайшая депрессия, мама возила его по гадалкам, ясновидящим, знахаркам. Но особого эффекта не было – приступы возникали все чаще, он находился в тяжелейшей депрессии. Например, мог днями просто лежать на кровати и апатично смотреть в одну точку. Хотя, на мой взгляд, у него огромный актерский потенциал, потому что такой типаж – сладких белокурых крашенных ангелов – девочки очень любят. При этом на сцене сплошь брутальные мужики – с бородами"."Открою вам тайну, – продолжает Чибисов. – Никакого падения с балкона у Степанова, никакого перелома позвоночника, о чем много говорили и писали, не было, это все – только пиар, придуманный его знакомой актрисой с целью заработка. Потом еще и брат Василия взял на себя функции его пресс-секретаря. Он рассчитывал что родной брат станет его источником дохода но также потерпел неудачу".