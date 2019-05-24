Заводу-изготовителю поезда с пассажирами, застрявшего в тоннеле на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки вечером 23 мая, будет выставлен штраф.

В пресс-службе московского метрополитена заявили, что заводу-изготовителю поезда с пассажирами, застрявшего в тоннеле на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки вечером 23 мая, будет выставлен штраф в размере одного миллиона пятисот тысяч рублей.Было установлено, что причиной остановки движения на северном участке серой ветки линии стала техническая неисправность состава, передает "Интерфакс".Так как поезд находится на сервисном обслуживании у завода-производителя, то в соответствии с контрактом ему будут зачислены штрафы. АО "Метровагонмаш" уже подтвердил техническую неисправность состава.В пресс-службе метро сообщили, что в тоннеле застряли три поезда с пассажирами. Но в установленное регламентом время удалось восстановить движение поездов и отправку пассажиров.