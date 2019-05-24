Пойманный на воровстве агрессивный покупатель оказал сопротивление сначала сотрудникам уфимского супермаркета, а потом и бойцу группы быстрого реагирования. Усмирить мужчину удалось только с помощью дубинки и газового баллончика.

Пойманный на воровстве агрессивный покупатель оказал сопротивление сначала сотрудникам уфимского супермаркета, а потом и бойцу группы быстрого реагирования. Усмирить мужчину удалось только с помощью дубинки и газового баллончика.Инцидент произошел 18 мая в магазине "Пятерочка" на улице Рихарда Зорге. Мужчину, предположительно, заподозрили в краже товаров, но дожидаться полицейских он отказался. Стычка с продавцами закончилась вызовом группы быстрого реагирования, после чего сквернословившего покупателя затащили в подсобку и начали избивать.Первоначально сотрудник ГБР "Дельта" применил газовый баллончик, однако мужчина продолжал отбиваться и ругаться. Поток брани удалось остановить только с помощью дубинки.Чем завершился конфликт и обращался ли избитый в полицию, остается неизвестным.Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе "Дельты", большая часть конфликта не попала в видеоролик. Нарушитель вел себя агрессивно и представлял угрозу для сотрудников магазина. "Как видно из представленного видео сотрудник охраны совершал удары по рукам и ногам нарушителя, при этом стараясь не задевать спину и другие жизненно важные органы", — отметили в пресс-службе. В "Дельте" также считают, что их сотрудник действовал исключительно в рамках закона.