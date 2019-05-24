Басманный суд Москвы оставил под стражей бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества.

Басманный суд Москвы оставил под стражей бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества.Тем самым судья Евгения Николаева удовлетворила ходатайство следствия о продлении ареста Абызова до 25 мюля.В ходе заседания следователь по особо важным делам при председателе СКР Сергей Степанов проинформировал общественность о том, что при обыске в квартире экс-чиновника было обнаружено наркотическое вещество, не уточнив, какое именно и в каком количестве.В ответ адвокат Руслан Кожура сообщил, что на найденном пакетике с наркотиками не было отпечатков пальцев Абызова. Затем другой защитник бывшего министра рассказал прессе, что наркотики были обнаружены в квартире тещи Абызова, и обвинений в хранении запрещенных веществ его подзащитному никто не предъявлял.Сама теща заявила РИА Новости, что это "никакие не наркотики, а лечебное вещество".Абызов был задержан 26 марта 2019 года по обвинению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Его подозревают в том, что он вместе с подельниками в 2011-2014 годах вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, которые были похищены у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети". Позднее он был арестован на два месяца.