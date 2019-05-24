Рэпер помирился с отцом Децла, с которым у него был давний конфликт. Тимати попросил у Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу Песни трогательного номера в память об умершем коллеге и товарище.

Рэперпомирился с отцом Децла, с которым у него был давний конфликт. Тимати попросил у Александра Толмацкого разрешения насоздание в шоу "Песни" трогательного номера в память об умершем коллеге итоварище.Исполнитель рассказал, что одиниз номеров его команды в новом выпуске шоу "Песни", которыйвыйдет в эфир 25 мая, будет посвящен рэперу Кириллу Толмацкому. По словамТимати, такое решение он принял вместе с отцом Децла, с которым они долго необщались из-за давнего конфликта.Ради погибшего друга Тиматисмог наступить себе на горло и забыть былые обиды. По словам рэпера, когда емув голову пришла мысль о номере в память о Кирилле Толмацком, варианта "Б" у негоне было."Я позвонил отцу Децла, с которыммы очень долго не общались по ряду причин, с которым у нас за все годы былиразные отношения. Я позвонил и сказал, что хочу сделать такой трибьют, такоепосвящение. Спросил у него, могу ли я использовать права", – цитирует Тимати Super.Александр Толмацкий сразу согласился."Он мне ответил: "Да, конечно. Ясчитаю, что так и должно быть. Чем больше людей услышат эту историю, тем большебудет жить память о моем сыне", – поделился рэпер. При этом он добавил, чтоотец Децла выразил уверенность, что именно сделает это хорошо.Напомним, Децл умер ввозрасте 35 лет в начале февраля этого года. Рэпер скоропостижно скончался послевыступления на частной вечеринке в одном из клубов Ижевска. Музыканта не сталоиз-за острой сердечной недостаточности, которую спровоцировало переутомление. Однимиз первых память Децла почтил в соцсетях , вместе с которым Толмацкий в начале нулевых фактическисоздал отечественный хип-хоп.