Традиционный Венский бал пройдет в Москве 25 мая. Об истории и особенностях главного светского события года Дни.ру рассказал генеральный директор организации Венский бал Москва Александр Смагин.

Традиционный Венский бал пройдет в Москве 25 мая. Об истории и особенностях главного светского события года "Дни.ру" рассказал генеральный директор организации "Венский бал Москва" Александр Смагин.Венский бал проходит в Москве с 2003 года. Зал Гостиного двора на Ильинке в 17-й раз примет гостей этого торжества. Александр Смагин рассказал, как ему в голову пришла мысль перенести известное на весь мир событие в Вене на российскую почву."Моя жена – австрийка. Я когда-то издавал общественно-информационный журнал и попросил ее написать статью о Венском оперном бале. Она написала прекрасный материал, я перевел его на русский язык. Статью иллюстрировали хорошие фотографии. Тема меня так очаровала, что я захотел провести Венский бал в Москве, – поделился воспоминаниями Александр Смагин. – В скором времени в Москву приехал канцлер Австрии. В то время, в 2001 году, это был Вольфганг Шюссель. Политик задал вопрос, проводится ли Венский бал в Москве, и выразил сожаление, получив отрицательный ответ. Именно тогда мы с женой всерьез задумались об этом и решили сделать Венский бал в российской столице. Первый бал прошел в 2003 году – до реализации идеи прошло полтора года".Венский оперный бал – самый известный в мире, можно сказать, визитная карточка австрийской столицы. Многим горожанам больше нравится бал в Венской филармонии. Тем не менее прообразом московского события стал именно Оперный бал. Он, конечно, отличается от того, что проводится в России. В Венской опере мероприятие проходит на всех этажах. Залы вмещают около пяти тысяч гостей. Как заметил Александр, там не то что танцевать – ходить невозможно.В Вене участники распределяются по ярусам оперы и не ощущают единства, а в Москве такое чувство есть. Бал проходит в Гостином дворе – это огромный, совершенно уникальный зал, где собираются все гости. Участников тут меньше – порядка двух тысяч человек. В противном случае неудобно танцевать."У нас очень комфортные условия для танцев. Мы кладем паркет на площади почти 900 квадратных метров, что дает возможность всем гостям свободно вальсировать. Многие австрийцы говорят, что с точки зрения танцев наш бал гораздо лучше, чем в Австрии. Хотя, конечно, во время кадрили, когда все гости выходят на танцпол, и у нас бывает очень тесно", – улыбнулся Смагин.Отметил он и другой момент. В Москве все сидят за столами, в отличие от Венской оперы, где купившие дорогие билеты гости занимают ложи, а остальные распределяются по балконам на ярусах. На Венском балу в российской столице в цену билета входят напитки и закуски, действуют несколько бесплатных буфетов: танцы длятся всю ночь, и гостям надо чем-то подкрепляться.В то же время, подчеркнул Смагин, главные традиции Венского бала свято соблюдаются. Открывает главное светское событие года выход дебютантов. Ежегодно Бальный комитет отбирает около 120 пар. Для юношей и девушек это первое светское событие. Дамы должны быть в белых платьях, кавалеры – во фраках и белых перчатках. Молодежь входит в зал под полонез и исполняет его в традициях 19-го века. Далее следует вальс Штрауса "На прекрасном голубом Дунае". Затем ведущий предлагает гостям присоединиться к вальсирующим: "Танцуют все!"После традиционной полночной кадрили сцену занимает джаз-банд. Вальс и полька уступают место фокстроту, танго и румбе. А в гала-концерте на Венском балу в перерывах между танцами гостей приветствуют звезды мировой оперной сцены и известные музыканты. Деятели культуры, представители бизнеса и власти посещают бал, чтобы встретить старых друзей и завести полезные знакомства.Насколько же близок Венский бал современной молодежи, которой привычнее грохот дискотек и гламурные вечеринки? Александр Смагин уверен, что интерес есть, и он только растет. На участие в качестве дебютантов поступают тысячи заявок, из которых приходится тщательно отбирать чуть более сотни. Молодые люди и понимают, и чувствуют: это мероприятие восстанавливает традиции, связь времен и поколений. Первый вальс на XVII Венском балу в Москве для многих станет одним из главных событий не только года, но и всей жизни.