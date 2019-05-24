Ситуация с компанией Huawei может разрешиться в рамках торгового соглашения с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. И тут же отметил, что считает корпорацию очень опасной.

Ситуация с компанией Huawei может разрешиться в рамках торгового соглашения с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. И тут же отметил, что считает корпорацию очень опасной.На прошлой неделе министерство торговли внесло крупнейшую мировую компанию в чёрный список. По данным СМИ, в ней увидели угрозу для национальной безопасности. Теперь американские фирмы-производители телекоммуникационной техники не смогут поставлять комплектующие.Но самый большой удар нанесла Google, 20 мая отказавшись от сотрудничества. Таким образом, Huawei может остаться без привычной операционной системы Android.Если США введут санкции против российских компаний по аналогии с Huawei, у нашей страны есть альтернативные технологии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель генерального директора компании Positive Technologies Борис Симис."В России есть своя поисковая система, свой сервис навигации. Другое дело корпоративные пользователи: они пользуются американскими системами для построения корпоративных сегментов сетей и так далее. Россия же может пользоваться как американскими, так и китайскими технологиями. Хорошо то, что сейчас мир становится не монополярным", — сказал он.