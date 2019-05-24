Бывший глава раскольнического Киевского патриархата и почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) заявил, что не согласился бы на томос об автокефалии для ПЦУ, если бы знал его кабальные условия.

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата и почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) заявил, что не согласился бы на томос об автокефалии для ПЦУ, если бы знал его кабальные условия.Как передает ТАСС, об этом он проинформировал общественность в интервью изданию "Новое время".По словам Филарета, три пункта томоса ставит украинскую церковь в зависимость от Константинопольского патриархата – из-за переподчинения заграничных приходов, лишения права самостоятельно производить миро (специально приготовленное и освящённое ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания) и делегирование решения всех конфликтных ситуаций в Церкви Вселенскому патриархату.Филарет сообщил, что не собирается выполнять все нововведения, с обидой подчеркнув, что ни у одной автокефальной церкви, которая получила томос от Константинопольского патриархата, нет таких ограничивающих пунктов.6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе так называемой Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии. ПЦУ образовалась 15 декабря 2018 года в Киеве на так называемом объединительном соборе, где две раскольнические организации — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь – объявили о слияние в ПЦУ.Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными.