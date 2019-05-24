Семилетняя
дочь певца Алла-Виктория рассказала о первом поклоннике. Филипп Киркоров
поспешил поделиться этой неожиданной новостью со своими почитателями в Instagram.
Семилетняя
дочь певца Алла-Виктория рассказала о первом поклоннике. Филипп Киркоров
поспешил поделиться этой неожиданной новостью со своими почитателями в Instagram.
Артист рассказал, что у его дочери случилась первая любовь.
Поклонника девочки зовут Федя, и он приподнес ей трогательный подарок – линейку с ее именем.
"У нас первая любовь!
Good. Very good", – заявил на камеру удивленный новостью Филипп Киркоров.
Сама же Алла-Виктория призналась, что мальчик влюбился в нее, но эти чувства
невзаимны. Она считает, что ее поклонник — "дурачок", потому что дергает
девочек за косички.
А вот подарок Феди дочке
Филиппа Киркорова явно пришелся по душе, и она с радостью показала его отцу. Вполне
возможно, что речь идет об одном из одноклассников Аллы-Виктории.
Ранее рассказал
об отношениях своего шестилетнего сына Мартина с одноклассниками. В разговоре с Ксенией Собчак в
одном из выпусков YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" он
признался, что сын может постоять не только за себя, но
и за его честь.
"Знаешь, в школе Мартину
кто-то из его учеников что-то ляпнул про папу – он как в лобешник ему закатал!
Наш Мартин!", – поделился Как писали "Дни.ру", сама же
Ксения Собчак на своей странице в Instagram рассказывала, что была поражена гардеробной
певца. "З – зависть", – констатировала телеведущая.