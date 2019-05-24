Семилетняя дочь певца Алла-Виктория рассказала о первом поклоннике. Филипп Киркоров поспешил поделиться этой неожиданной новостью со своими почитателями в Instagram.

Семилетняядочь певца Алла-Виктория рассказала о первом поклоннике. Филипп Киркоровпоспешил поделиться этой неожиданной новостью со своими почитателями в Instagram.Артист рассказал, что у его дочери случилась первая любовь.Поклонника девочки зовут Федя, и он приподнес ей трогательный подарок – линейку с ее именем."У нас первая любовь!Good. Very good", – заявил на камеру удивленный новостью Филипп Киркоров.Сама же Алла-Виктория призналась, что мальчик влюбился в нее, но эти чувстваневзаимны. Она считает, что ее поклонник — "дурачок", потому что дергаетдевочек за косички.А вот подарок Феди дочкеФилиппа Киркорова явно пришелся по душе, и она с радостью показала его отцу. Вполневозможно, что речь идет об одном из одноклассников Аллы-Виктории.Ранее рассказалоб отношениях своего шестилетнего сына Мартина с одноклассниками. В разговоре с Ксенией Собчак водном из выпусков YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" онпризнался, что сын может постоять не только за себя, нои за его честь."Знаешь, в школе Мартинукто-то из его учеников что-то ляпнул про папу – он как в лобешник ему закатал!Наш Мартин!", – поделился Как писали "Дни.ру", сама жеКсения Собчак на своей странице в Instagram рассказывала, что была поражена гардеробнойпевца. "З – зависть", – констатировала телеведущая.