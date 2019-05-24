Врачи и медсёстры знакомят их с профессией медработника и знакомят с условиями труда

Врачи и медсёстры знакомят их с профессией медработника и знакомят с условиями трудаВо Владимирской области активизировали профориентационную работу в школах по привлечению учащихся в медицинскую профессию.Так, в школе №2 в Судогде школьники получают теоретические знания на уроках, а практически навыки им разрешают отрабатывать в Судогодской центральной районной больнице.Врачи и медсёстры знакомят учащихся с профессией медработника, знакомят с условиями труда и показывают профессию медика «изнутри».Как рассказал главврач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов, медицинская группа 10-х и 11-х классов пока насчитывает 17 школьников. В перспективе это число может возрасти: сейчас рассматривают вопрос об организации в школе отдельного медкласса.«Мы надеемся, что наши воспитанники поступят в медицинские учебные учреждения, а после их окончания вернутся в родной город и будут работать в нашей больнице», – поделился Алексей Трофимов.Судогодская ЦРБ активно развивается. В 2019 году здесь отремонтировали взрослую поликлинику. На очереди – ремонт детской поликлиники, который начнется уже совсем скоро. Кроме того, отремонтировали реанимацию и гинекологического отделение. В планах – дальнейшее оснащение современным оборудованием операционного блока, приёмного отделения и установка дополнительного лифта для маломобильных пациентов.В Белом доме отмечают, что в прошлом году в Судогодской ЦРБ существенно укрепился и кадровый потенциал. По программе «Земский доктор» в медучреждение трудоустроились сразу 7 докторов. Среди них 2 врача-хирурга, терапевт, анестезиолог-реаниматолог, врач скорой помощи, акушер-гинеколог и невролог.