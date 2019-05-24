Самолет испанской авиакомпании Vueling совершил вынужденную посадку в аэропорту Барселоны из-за угрозы нахождения на борту взрывного устройства.

Самолет испанской авиакомпании Vueling совершил вынужденную посадку в аэропорту Барселоны из-за угрозы нахождения на борту взрывного устройства.Сообщается, что служба безопасности парижского аэропорта имени Шарля де Голля сообщила о возможно заложенном на борту самолета взрывного устройства. Лайнер направлялся из Парижа в город Ивиса, расположенного на юго-западном побережье испанского острова Ибица в Средиземном море.Командир экипажа, получив тревожное сообщение, последовал правилам безопасности и приземлил самолет в Барселоне. Там воздушное судно обследовали правоохранительные органы, которые установили, что угроза взрыва была ложной, передает испанская газета El Periodico.