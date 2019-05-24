Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый Россией в шпионаже, заявил в Лефортовском суде Москвы, что следователь — капитан ФСБ РФ угрожает его жизни.

Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый Россией в шпионаже, заявил в Лефортовском суде Москвы, что следователь — капитан ФСБ РФ угрожает его жизни, передает РИА Новости.С помощью переводчика Уилан заявил, что капитан ФСБ Хижняк ведет себя непрофессионально, оскорбляет его достоинство и угрожает жизни.В ходе заседания будет принято решение, продлевать ли иностранцу, имеющему гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании, срок содержания под стражей еще на три месяца.ФСБ сообщила о задержании Уилана в Москве в конце прошлого года. По информации спецслужбы, он был схвачен во время шпионской акции. Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.По словам брата Уилана, Пол — бывший морской пехотинец, он приехал в Москву на свадьбу к другу. Также брат заявлял, что Уилан работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, занимающейся производством автозапчастей.Между тем, The Washington Post сообщала, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года.