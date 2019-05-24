Американец Дон Кэш умер сразу после восхождения на Эверест, исполнив мечту покорить вершины семи континентов.
Американец Дон Кэш умер сразу после восхождения на Эверест, исполнив мечту покорить вершины семи континентов.
55-летний житель штата Юта даже бросил работу, чтобы присоединится к "Клубу семи вершин", объединяющему тех, кто мечтает покорить самые высокие точки на всех континентах мира. Эверест был его последней, седьмой вершиной, передает РИА Новости.
Кэш не отказался от своей мечты даже когда потерял несколько пальцев из-за обморожения в ходе предыдущего восхождения.
Семья погибшего мужчины рассказала, что причина смерти пока остается неизвестной, но близкие предполагают, что Дон мог перенести сердечный приступ, спускаясь с Эвереста.