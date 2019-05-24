Американец Дон Кэш умер сразу после восхождения на Эверест, исполнив мечту покорить вершины семи континентов.

Американец Дон Кэш умер сразу после восхождения на Эверест, исполнив мечту покорить вершины семи континентов.55-летний житель штата Юта даже бросил работу, чтобы присоединится к "Клубу семи вершин", объединяющему тех, кто мечтает покорить самые высокие точки на всех континентах мира​​​. Эверест был его последней, седьмой вершиной, передает РИА Новости.Кэш не отказался от своей мечты даже когда потерял несколько пальцев из-за обморожения в ходе предыдущего восхождения.Семья погибшего мужчины рассказала, что причина смерти пока остается неизвестной, но близкие предполагают, что Дон мог перенести сердечный приступ, спускаясь с Эвереста.