Профессор Российского государственного гуманитарного университета, советский и российский историк Наталия Басовская умерла в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов.

Профессор Российского государственного гуманитарного университета, советский и российский историк Наталия Басовская умерла в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.Об этом сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов. По его словам, состояние здоровья Наталии Басовской стало заметно ухудшаться в сентябре 2018 года.Александр Безбородов отметил, что Басовская была выдающимся ученым и блестящим педагогом. В 1972-1973 годах она обучала его, тогда еще студента первого курса, всеобщей истории, принимала у него зачет и экзамен. "Потом мы вместе шли всю жизнь. Она мне помогала максимально, я старался помогать ей — и в научном плане, и в любом другом", — передает слова ректора ТАСС.По словам Безбородова, у Басовской десятки учеников, которые унаследовали от нее умение работать с архивными источниками, с историческими персоналиями. Как утверждает ректор, профессор обладала фантастическим умением воспитывать любовь к всеобщей истории.Наталия Басовская родилась 21 мая 1941 года в Москве. Она с отличием окончила исторический факультет МГУ по специальности зарубежная история. Сначала в университете женщина стала кандидатом, а затем и доктором исторических наук. В 1971 году Басовская назначена преподавателем кафедры всеобщей истории Московского государственного историко-архивного института, потом — Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, где чуть позже возглавила кафедру всеобщей истории. В 2006 году историк стала заслуженным профессором РГГУ.С начала 1970-х годов Наталия Басовская была активным гостем многих радио- и телепередач. Она является автором более 150 работ.