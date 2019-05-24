ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Зражевского Сергея Николаевича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Зражевского Сергея Николаевича, 15.01.1962 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01 февраля 2013 года.Приметы: На вид 50-55 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, волосы седые, имеет залысину.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29