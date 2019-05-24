Саркофаг графа Якова Ростовцева, одного из авторов крестьянской реформы 1861 года, а также 26 могил членов грузинской царской семьи обнаружены ходе реставрации Федоровского храма в Александро-Невской лавре. Кроме того, в обители привели в порядок помещения для духовно-просветительского центра.

Саркофаг графа Якова Ростовцева, одного из авторов крестьянской реформы 1861 года, а также 26 могил членов грузинской царской семьи обнаружены ходе реставрации Федоровского храма в Александро-Невской лавре. Кроме того, в обители привели в порядок помещения для духовно-просветительского центра.Федоровская церковь лавры находится вдали от туристических маршрутов — оттого и реставрация здесь заняла больше десяти лет. Верхний храм был освящен еще в 2018 году, а в нижнем — работы продолжаются до сих пор.""Настоящая реставрация не может быть быстрой. Потому что дело не только во внешнем виде, но и технологию надо соблюдать. А сейчас очень сложно людей найти, которые работали бы в технологиях, которыми это было построено", — отмечает наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.Такая щадящая реставрация принесла ряд настоящих открытий. Было обнаружено место упокоения графа Якова Ростовцева, раскаявшегося декабриста, который вошел в историю как один из авторов крестьянской реформы 1861 года."Плита была отодвинута к стене и замурована за кирпичной стеной как то, что не может никогда понадобиться. Ее даже не нужно уничтожать – пережиток царской эпохи уже не воспринимался, как враждебный", — рассказывает помощник наместника и архитектурно-художественному убранству Свято-Троицкой Александро-Невской лавры по реставрации Алексей Одинцов.Надгробный камень графа был обнаружен приваленным к стене, а мраморная крипта была приспособлена под дворницкую.Демонтаж поздних советских пристроек также преподнес сюрпризы — были обнаружены надгробные плиты знатных грузинских семей и последних царей страны Сакартвело. Тридцать восемь фамилий — целый грузинский некрополь, спрятанный за толстым слоем цемента.Здание бывшей Свято-Духовской церкви в советское время было разорено. В разные годы здесь находился аэроклуб, физкультурное общество "Спартак" и станция переливания крови. Сегодня впервые можно увидеть, что под слоями штукатурки скрывался образец Петровского барокко. Здесь реставрация только планируется.