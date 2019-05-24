"Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной денежной суммы у пожилой женщины", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району города Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной денежной суммы у пожилой женщины», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полицию поступило заявление от 78-летней москвички. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что существует угроза завладения ее недвижимостью и денежными средствами.
«Злоумышленник заехал за пенсионеркой на такси и доставил ее в банк, где имеющиеся у нее банковские карты якобы были заблокированы. Затем незнакомец отвез ее домой. В дальнейшем выяснилось, что с расчетных счетов заявительницы были списаны денежные средства в общей сумме свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей», - рассказала Ирина Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Таганской улице.
Кроме того, потерпевшая заявила, что фигурант пытался завладеть ее квартирой на Одесской улице, подделав подписи договора купли-продажи. В настоящее время по данному факту, проводятся проверочные мероприятия, назначено проведение всех необходимых исследований.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк