Сегодня свидетельства о должности служащего по профессии «Полицейский» получили 63 слушателя, в том числе сотрудники служб дознания и следствия...

24 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску слушателей Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве. Сегодня свидетельства о должности служащего по профессии «Полицейский» получили 63 слушателя, в том числе сотрудники служб дознания и следствия.Заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве – начальник Управления профессиональной подготовки подполковник внутренней службы Павел Михайлович Параносенков принял участие в торжественной церемонии вручения свидетельств, поздравил слушателей с окончанием обучения, а также пожелал им успешного решения возложенных задач и добросовестного выполнения служебного долга.В ходе мероприятия за добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокие показатели в учебной деятельности, личную дисциплинированность и активное участие в общественной жизни ЦПП ГУ МВД России по г. Москве трем слушателям были вручены Благодарности ГУ МВД России по г. Москве, а также один из них был награжден почетной грамотой Центра за отличные результаты, показанные на итоговой аттестации в ЦПП ГУ МВД России по г. Москве.Цикл подготовки сотрудников полиции к действиям в типовых и экстремальных ситуациях сделал подарок выпускникам в виде показательной программы по специальному рукопашному бою, которую продемонстрировали слушатели учебных взводов, находящихся в данный период на обучении в Центре.В завершение мероприятия начальник Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав Владимирович Ипполитов пожелал слушателям успешной служебной карьеры, повышения своего образовательного уровня и совершенствования профессионального мастерства.