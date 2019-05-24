В городе Юрюзани пенсионер сбил девочку на зебре и чудом не задел двух других пешеходов. Школьницу госпитализировали.

Управление ГИБДД по Челябинской области распространило видео аварии, произошедшей в городе Юрюзань, в котором попросило водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.Инцидент произошел в минувший четверг, 23 мая: 70-летний водитель двигался под уклон на легковом автомобиле и сбил 13-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе, едва не задев при этом еще и мужчину с ребенком.Девочка получила травмы и была госпитализирована, о ее состоянии не сообщается.