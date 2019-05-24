Житель Дербента открыл первый в Дагестане этнохостел. Он располагается в двухэтажном доме в центре города.

Комнаты хостела отделаны в этническом стиле, в них размещены элементы быта и утварь народов Дагестана. В общей комнате установили ковроткацкий станок, на котором постояльцы по желанию могут попробовать сделать несколько элементов ковра, сообщает ТАСС.Хостел рассчитан на 16 человек и доступен на международных сервисах по онлайн-бронированию. В этнохостеле уже побывали жители двух десятков российских городов и туристы из шести стран.