Сегодня во второй половине дня в Центральном районе Волгограда столкнулись маршрутка и легковушка. От удара микроавтобус потерял управление и влетел в столб.

Сегодня во второй половине дня в Центральном районе Волгограда столкнулись маршрутка и легковушка. От удара микроавтобус потерял управление и влетел в столб и бордюр.По предварительным данным, к аварии привел неожиданный маневр красной машины — Daewoo Matiz внезапно повернул с крайнего правого ряда налево перед маршруткой.Медицинская помощь потребовалась пятерым пассажирам микроавтобуса. Сидевшие в салоне малолитражки два человека тоже получили травмы.Пресс-служба МВД по Волгоградской области сообщила, что детей среди пострадавших не оказалось.