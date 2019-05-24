Сегодня во второй половине дня в Центральном районе Волгограда столкнулись маршрутка и легковушка. От удара микроавтобус потерял управление и влетел в столб.
Сегодня во второй половине дня в Центральном районе Волгограда столкнулись маршрутка и легковушка. От удара микроавтобус потерял управление и влетел в столб и бордюр.
По предварительным данным, к аварии привел неожиданный маневр красной машины — Daewoo Matiz внезапно повернул с крайнего правого ряда налево перед маршруткой.
Медицинская помощь потребовалась пятерым пассажирам микроавтобуса. Сидевшие в салоне малолитражки два человека тоже получили травмы.
Пресс-служба МВД по Волгоградской области сообщила, что детей среди пострадавших не оказалось.