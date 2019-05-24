Он наворовал на 15 тысяч рублей

Он наворовал на 15 тысяч рублейЮношу из Гусь-Хрустального подозревают в нескольких кражах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В апреле и мае этого года 20-летний молодой человек, пользуясь отсутствием хозяев, залезал на территорию дачного дома в одной из деревень Гусь-Хрустального района, откуда воровал электрические инструменты. Спустя несколько дней злоумышленник похитил автоинструменты из частного владения в этом же населённом пункте.Потерпевшие, обнаружив пропажу, обратились к полицейским. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.Расследование уголовных дел продолжается. Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Он заключен под стражу.