Школьники и воспитанники детских садов приняли участие в конкурсе "Безопасное колесо" и познакомились с работой отдела ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции Ковровского района совместно с представителями Управления образования провели для школьников конкурс-соревнование «Безопасное колесо».Данное мероприятие, прошедшее в поселке Мелехово Ковровского района, собрало более 40 участников в возрасте от 10 до 12 лет, представляющих 11 районных команд.Участникам конкурса за отведенное время предстояло пройти несколько этапов-станций, набрав на каждой наибольшее количество баллов. На станции «Знатоки ПДД» дети показали, насколько хорошо они знают Правила дорожного движения Российской Федерации, станция «Основы безопасности жизнедеятельности» встретила участников вопросами на тему основ оказания первой доврачебной помощи, а на станции «Фигурное вождение» учащиеся продемонстрировали мастерство управления велосипедом. Помимо этого ребят ждал творческий конкурс, подготовленный Юными инспекторами дорожного движения.В ходе мероприятия сотрудники полиции не упустили возможность в очередной раз довести до ребят простые правила поведения на улице во время передвижения пешком и на велосипеде, напомнили о необходимости во всем слушаться взрослых и важности ведения здорового образа жизни.По итогам конкурса жюри определило тройку лучших команд-участниц. Ими стали:1 место - команда МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»,2 место - МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова»,3 место - МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С. Шпагина».В творческом конкурсе победу одержала команда МБОУ «Иваново-Эсинской СОШ», 2 место взяла команда МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С. Шпагина», а 3 место поделили МБОУ «Малыгинская СОШ» и МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ».А 22 мая сотрудники ОГИБДД ОМВД России «Ковроский» пригласили дошкольников на экскурсию в свой отдел. Воспитанники старшей группы детского сада №59 г. Коврова под руководством старшего воспитателя Светланы Шураковой и инспектора по пропаганде ГИБДД Татьяны Гуськовой узнали об особенностях работы дорожной полиции, увидели патрульные автомобили с включенными световыми и звуковыми сигналами, а также автомобили, попавшие в дорожно-транспортные происшествия по причине несоблюдения водителями правил дорожного движения.Уже в этом году эти совсем юные участники дорожного движения готовятся пойти в первый класс. Полицейские прилагают все возможные усилия, чтобы сформировать у детей правильное представление о безопасном поведении на улицах и дорогах, привить им знание правил безопасного перехода через дорогу и езды на велосипеде.