Сегодня было опубликовано видео момента аварии полицейского на мотоцикле. Сотрудник ДПС преследовал мотоциклиста, нарушающего правила дорожного движения, и врезался в легковушку.

В Ногинске несколько дней назад, 19 мая, полицейский на мотоцикле преследовал нарушителя и врезался в легковушку. Сегодня было опубликовано видео погони и момента аварии, снятое полицейской камерой.Преследование длилось несколько минут, в течение которых сотрудник ДПС и нарушитель на своих мотоциклах неслись по улицам города с огромной скоростью.Под конец полицейский не справился с управлением и врезался. По информации из социальных сетей, его госпитализировали с несколькими переломами. Больше в ДТП никто не пострадал. Преследуемый мотоциклист скрылся.