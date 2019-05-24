Администрация Владимирской области договорилась с руководством РЖД

Администрация Владимирской области договорилась с руководством РЖДАдминистрация Владимирской области договорилась с руководством РЖД о безвозмездном сотрудничестве. Теперь в поездах будут показывать видеоролик о туристическом маршруте «Малое Золотое кольцо Владимирской области».В «Сапсанах» пассажиры смогут просмотреть на экранах в вагонах сюжеты о достопримечательностях древних городов 33-го региона.Помимо этого, Федеральная пассажирская компания на поездном мультимедийном портале «Попутчик» в поездах дальнего следования организует трансляции видео «Малое Золотое кольцо Владимирской области» и 2-х роликов видеостудии «Лестница» ( «Город Владимир: где начинается история» и «Сказочный Суздаль»).