Снаряды для реактивных систем залпового огня с электромагнитной боевой частью разрабатывает российский концерн Техмаш. Концептуальные идеи подобного оружия есть. Его можно будет воплотить в металле как только появится заказчик, заявил заместитель генерального директора компании Александр Кочкин.

Снаряды для реактивных систем залпового огня с электромагнитной боевой частью разрабатывает российский концерн "Техмаш". Концептуальные идеи подобного оружия есть. Его можно будет воплотить "в металле" как только появится заказчик, заявил агентству ТАСС заместитель генерального директора компании Александр Кочкин.Электромагнитное оружие отличается тем, что буквально "сжигает" попавшие под его импульс приборы. Впрочем, стоит отметить, что военная электроника чаще всего защищена от подобного воздействия.Ранее СМИ сообщали, что вооруженные силы США уже поставили на вооружение не менее 20 ракет AGM-86 с микроволновыми излучателями в боевых частях. Журналисты утверждают, что БЧ ракеты дает такой же по силе электромагнитный импульс, как и воздушный ядерный взрыв, но действует оно направленно. Так, например, во время испытаний на полигоне в штате Юта боеприпас обесточил здание и "сжег" десятки компьютеров, расположенных в одной конкретной комнате.Носителем электромагнитных AGM-86 станет стратегический бомбардировщик B-52.