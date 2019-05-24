В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) депутат Думы Евгений Барсов, отчитываясь о доходах за прошлый год, указал несколько десятков квартир и десять самолетов.

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) депутат Думы Евгений Барсов, отчитываясь о доходах за прошлый год, указал несколько десятков квартир и десять самолетов, передает "Интерфакс".На сайте Думы сообщается, что в 2018 году доход Барсова составил 33,5 миллиона рублей. В собственности у депутата — девять земельных участков, дом, 29 квартир, автостоянка и газопровод.Среди имущества народного избранника указаны десять спортивных самолетов, два автомобиля и экскаватор.С 1991 по 2018 годы Барсов работал гендиректором ОАО "Сургутстройтрест", в настоящее время он занимает должность президента Федерации самолетного спорта ХМАО. До 2018 года состоял в партии "Единая Россия", после чего перешел в ЛДПР.