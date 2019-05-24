В Зарядье начались открытые бесплатные показы спектаклей Венской оперы. Они приурочены к 150-летию австрийского театра. Зрители увидят четыре постановки.

В "Зарядье" начались открытые бесплатные показы спектаклей Венской оперы. Они приурочены к 150-летию австрийского театра.Зрители увидят четыре постановки. Причем, две из них в прямом эфире, в том числе оперу "Андре Шенье", главные партии в которой исполнят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, передает "Россия 24".Открыл серию показ балета "Лебединое озеро"."Австрия празднует 150-летие национальной оперы. И за пределами Австрии только в Москве это событие отмечается так масштабно. Почему именно в Москве? Потому что мы знаем, что местная публика хорошо разбирается в музыке, понимает оперу, что с московской публикой мы можем общаться на равных. Поэтому мы должны разделить этот праздник", — сказал директор Венского совета по туризму Норберт Кеттнер.