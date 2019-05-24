Чего только они не нашли в воде: автомобильные шины, металлолом, огромные коряги
Чего только они не нашли в воде: автомобильные шины, металлолом, огромные коряги
Во Владимире прошёл субботник по очистке пруда в улице Добросельской. Инициаторами его проведения стали местные активисты. Идея организовать субботник на природном объекте принадлежит владимирцу Александру Захарову, который вырос в микрорайоне Доброе и в детстве часто играл на берегу этого пруда.
Вместе с братом Александр собрал группу единомышленников. Их поддержала и администрация Фрунзенского района, выделила транспорт, технику и необходимый инвентарь.
Пруд убирали студенты, экологи, специалисты МКУ «Благоустройство» и неравнодушные владимирцы.
Чего только они не нашли в воде: автомобильные шины, металлолом, огромные коряги... Также собрали прошлогоднюю траву и накопившийся мусор.
Александр Захаров считает, что эта акция может послужить хорошим примером добровольческой активности жителей на благо родного города. Ведь надо бережнее относится к природным объектам, потому что их состояние влияет на настроение и самочувствие самих владимирцев.
Заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Малик заметил: именно с таких акций, инициированных жителями, зачастую и начинаются большие работы по благоустройству.