Чего только они не нашли в воде: автомобильные шины, металлолом, огромные коряги

Чего только они не нашли в воде: автомобильные шины, металлолом, огромные корягиВо Владимире прошёл субботник по очистке пруда в улице Добросельской. Инициаторами его проведения стали местные активисты. Идея организовать субботник на природном объекте принадлежит владимирцу Александру Захарову, который вырос в микрорайоне Доброе и в детстве часто играл на берегу этого пруда.Вместе с братом Александр собрал группу единомышленников. Их поддержала и администрация Фрунзенского района, выделила транспорт, технику и необходимый инвентарь.Пруд убирали студенты, экологи, специалисты МКУ «Благоустройство» и неравнодушные владимирцы.Чего только они не нашли в воде: автомобильные шины, металлолом, огромные коряги... Также собрали прошлогоднюю траву и накопившийся мусор.Александр Захаров считает, что эта акция может послужить хорошим примером добровольческой активности жителей на благо родного города. Ведь надо бережнее относится к природным объектам, потому что их состояние влияет на настроение и самочувствие самих владимирцев.Заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Малик заметил: именно с таких акций, инициированных жителями, зачастую и начинаются большие работы по благоустройству.